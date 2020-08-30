الأنبا إبراهيم إسحق: النيروز فرصة لمراجعة النفس

قال الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية: "إنَّ الاحتفال برأس السَّنة القبطيَّة هو فرصةٌ لكي نراجع فيها أنفسنا على ما عشناه في العامّ المنقضي، ونحيا العامّ الجديد حياة مسيحيَّة أصيلة، مبتعدين عن الأعمال التي لا ترضي الله، معتبرين ذواتنا خليقة جديدة في الله على حسب قول بولس الرَّسول: إذا كان أحد في المسيح، فهو خليقة جديدة، زال القديم وها هو الجديد"، (2كو5: 17).وأضاف، في عظته الاحتفالية بعيد رأس السنة القبطية المعروف بعيد النيروز: "ونحن نطوي صفحة عام 1736 للشهداء، ونستقبل عامها الجديد 1737، نرفع قلوبنا بالصلاة إلى الله".