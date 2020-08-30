«قومي المرأة» يختتم غدا المرحلة 2 لحملة «لأني رجل»

يختتم المجلس القومى للمرأة غدا " الاثنين" حملة «لأنى رجل» والتى انطلقت السبت الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام، وينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل الشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون على نشرها بكافة محافظات الجمهورية، لحث الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمرأة المصرية.وقالت إيزيس محمود مدير عام التوعية والتدريب بالمجلس، إن التوعية برسائل دوري "لأني رجل" فى المرحلة الثانية ستتم فى محافظات القاهرة، إسكندرية، بورسعيد، دمياط، جنوب سيناء، الفيوم، أسيوط وأسوان، وتتضمن رسائل توعية وذلك من خلال لقاءات مع الشباب فى المراكز والمحافظات المحددة.وأضافت أن رسائل الحملة تشمل، "هساعدها جوه البيت... وبره البيت"، و"لأني رجل هدعم جهود المجلس القومي للمرأة للنهوض بالمرأة" و"لأني رجل هساعدها توصل للمناصب القيادية".