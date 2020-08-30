صحيفة: «كوشنر» يطالب السعودية بحضور القمة الإماراتية الإسرائيلية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطالب المملكة العربية السعودية بحضور مؤتمر السلام مع إسرائيل، والمقرر عقده في الإمارات الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى حضور قمة توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، والتي ستكون داخل "البيت الأبيض" في أكتوبر المقبل.وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن كوشنر يضغط على الرياض من أجل إرسال مبعوثين رفيعي المستوى، بالتزامن مع وجود الوفدين الأمريكي والإسرائيلي لدى الإمارات، غدا الاثنين، لحضور مؤتمر السلام الذي سيعقد في أبو ظبي، للحديث عن السلام مع تل أبيب، وكذلك يحاول كوشنر إقناع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بحضور قمة توقيع الاتفاق بين الإمارات والسعودية داخل البيت الأبيض.وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، يعارض توقيع اتفاق سلام مع تل أبيب، ويفضل الابتعاد عن الأمر، بنيما يبدي ولي العهد محمد بن سلمان، مرونة في ذلك الأمر.ووصل وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى، صباح اليوم، الأحد، إلى إسرائيل يترأسه كوشنر، ويضم آفي بريكوفيتش المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وروبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبريان هوك المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية.ومن المقرر أن يتوجه الوفد الأمريكي، بصحبة وفد إسرائيلي يترأسه مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى الإمارات، غدا الاثنين، لمناقشة بنود اتفاق السلام بينهما.