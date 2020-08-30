رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

صحيفة: «كوشنر» يطالب السعودية بحضور القمة الإماراتية الإسرائيلية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:37 م
كوشنر
كوشنر
سارة الشلقاني
طباعة
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطالب المملكة العربية السعودية بحضور مؤتمر السلام مع إسرائيل، والمقرر عقده في الإمارات الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى حضور قمة توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، والتي ستكون داخل "البيت الأبيض" في أكتوبر المقبل.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن كوشنر يضغط على الرياض من أجل إرسال مبعوثين رفيعي المستوى، بالتزامن مع وجود الوفدين الأمريكي والإسرائيلي لدى الإمارات، غدا الاثنين، لحضور مؤتمر السلام الذي سيعقد في أبو ظبي، للحديث عن السلام مع تل أبيب، وكذلك يحاول كوشنر إقناع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بحضور قمة توقيع الاتفاق بين الإمارات والسعودية داخل البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، يعارض توقيع اتفاق سلام مع تل أبيب، ويفضل الابتعاد عن الأمر، بنيما يبدي ولي العهد محمد بن سلمان، مرونة في ذلك الأمر.

ووصل وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى، صباح اليوم، الأحد، إلى إسرائيل يترأسه كوشنر، ويضم آفي بريكوفيتش المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وروبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبريان هوك المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد الأمريكي، بصحبة وفد إسرائيلي يترأسه مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى الإمارات، غدا الاثنين، لمناقشة بنود اتفاق السلام بينهما.

موضوعات متعلقة

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

«الجمارك»: سيارة ياسمين صبرى معفاة من الرسوم طبقا للاتفاقيات

الأرصاد: طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 37

قصة محمد خالد.. شاب تنبأ بموته.. وأصدقاؤه: «كسرتنا يا صاحبى»

الصور

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

أيام زمان

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

«فلّسنا في أول 7 شهور وشعرت معه بالجوع».. بدايات زواج جيهان بالرئيس السادات

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

نجم الساعة

«هيئة الكتاب» تعيد فتح 29 منفذ بيع

منوعات

منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

سمير الفيل: أنجزت 67 نصًا قصصيًا سأوزعها على 3 مجموعات

«هيئة الكتاب» تعيد فتح 29 منفذ بيع

بيتر ماهر ينتهي من روايته «سيرة وحيدة لقرية صغيرة»

«عيلة الفقري» جديد «المسرح الكوميدي» قريبا على «العائم»