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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخشت: جامعة القاهرة تعتمد التحول لنظم الدراسة والامتحانات الإلكترونية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:20 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت
إسراء جمال
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عقد مجلس جامعة القاهرة، صباح اليوم، أول اجتماع حضوري، بعد جائحة كورونا برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات؛ بينها الموافقة على إعلان نتائج امتحانات السنوات النهائية التي جرت وفق خطة الجامعة بتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية، ونظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية القصيرة، وأسئلة حل المشكلات والتعليل.

واستعرض مجلس الجامعة، الإجراءات الصارمة الاستباقية التي اتخذتها إدارة الجامعة لمنع أي معوقات طوال فترة الامتحانات، وعقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى الإجراءات الاحترازية الممكنة، وعدم اللجوء إلى فكرة تجهيز خيام لعقد الامتحانات، ما وفر ملايين الجنيهات وحمى المشاركين من أخطار وجود أعداد كبيرة في خيام تتعارض مع شروط وقواعد الحماية المدنية.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بسرعة إعلان نتائج الطلاب في وقت قياسي بعد الانتهاء من التصحيح الإلكتروني والرصد، واستخراج الإفادات للطلاب الذكور لسرعة إنهاء أوراقهم والتحاقهم بالخدمة العسكرية، وتوجيه رئيس الجامعة بالعمل حتى منتصف الليل وإلغاء الإجازات الرسمية، كما أشاد المجلس بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الدقيقة التي اتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، والتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإجراءات مما أدى إلى انتهاء الامتحانات بنجاح غير مسبوق لأكبر عدد طلاب في الجامعات على مستوى العالم.

واعتمد مجلس جامعة القاهرة، تعديل جميع نظم الدراسة والامتحانات في كل لوائح الكليات لتصبح بنظام التعليم الإلكتروني في التدريس والامتحانات، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اللوائح المعدلة في اجتماعه الأخير في الإسكندرية بتاريخ 15 أغسطس، وذلك لجميع كليات ومعاهد جامعة القاهرة، بعد تنفيذ النص المطلوب، لتكون جامعة القاهرة بذلك أول جامعة مصرية تعدل كل لوائحها لتتلاءم مع نظام التعليم الإلكتروني.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه جار صرف المكافآت الإضافية لأعضاء هيئة التدريس عن كل مستوي دراسي تم رفع مواده وتدريسها إلكترونيًا لجميع الفرق، في إطار دعم الكليات للتحول إلى نظام شامل للتعليم الإلكتروني، وتحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الثالث، مؤكدًا أن الجامعة الآن تستكمل البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني في كل برامجها الدراسية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لعمداء الكليات وأساتذة الجامعة، بما حققته الجامعة من تقدم في عدد من التصنيفات العالمية وأبرزها تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2020، حيث أظهر التصنيف أن جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة التى تتواجد في هذا التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة عالمية، كما أظهر تفوق الجامعة على عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية واليابانية ذات الشهرة العالمية.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، مشاركة الدكتور محمد الخشت، في الحلقة النقاشية المتخصصة عن التعليم عن بعد التي نظمها اتحاد الجامعات العربية، وعرض تجربة جامعة القاهرة في التحول الرقمي والتعلم الإلكتروني.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، بمواصلة الجامعة لدورها التنويري في مشروع تأسيس خطاب ديني جديد؛ وثقة المؤسسات الإسلامية العالمية في دور جامعة القاهرة ومشروعها، ودعوة رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، للدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة لرئاسة جلسة بعنوان: مجال المعتقدات: موقف الإنسان من الكوارث والأزمات وكيف يفسرها، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفتين والمثقفين. ومشاركة رئيس الجامعة في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية الرابع عشر برئاسة الرئيس الباكستاني، والذي عقد بالقصر الرئاسي بالعاصمة إسلام أباد.

ورحب مجلس جامعة القاهرة، بالتعاقد مع مستشفيات، خاصة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتسبي الجامعة، إلى جانب مستشفى الطلبة والمنيل التخصصي، وتشكيل لجنة عليا للعمل على الانتهاء من الاستعداد لعودة الدراسة بفرع الخرطوم وفقًا لتوجهات الدولة المصرية.

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