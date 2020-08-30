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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يكرم خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:53 م
الأنبا إبراهيم إسحاق
الأنبا إبراهيم إسحاق
جرجس صفوت
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تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، تم الاحتفال مساء أمس السبت بأبناء وبنات كنائس القاهرة بالإيبارشية البطريركية، وخريجي المرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وذلك بكنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة بشارع أحمد حلمي.

وبدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والأب القمص بيشوي فوزي، راعي كنيسة السيدة العذراء بالقللي، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والأب فرنسيس وحيد، راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالدخيلة بالإسكندرية، ومسئول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة وشعب الرعية، ومسئولي المرحلة الثانوية بالكنائس، والشباب المحتفى بهم.

وألقى بطريرط الأقباط الكاثوليك كلمة العظة، والتي بدأها بالتعبير عن سعادته بتواجده في هذا الاحتفال، كما وجه الشكر للأب جورج جميل علي استقباله للرعايا والشباب في هذا اليوم، كما قدم الشكر للأب فرنسيس وحيد، علي مجهوداته من أجل خدمة لجنة الشباب بالإيبارشية، كما شكر الأنبا باخوم الآباء الكهنة علي حضورهم، وأشار إلي الدور الفعال والهام لأولياء الأمور مع أبنائهم وبناتهم في هذا العام الاستثنائي.

وفي كلمته، حث نيافة الأنبا باخوم الشباب حول التمسك بمشيئة الرب في حياتهم "المشروع الإلهي في حياة الشباب".

وفي نهاية القداس، ألقي البطريرك كلمة قدم فيها التهنئة للشباب علي التفوق، كما عضدهم حتي يكونوا أشخاصًا مميزين.

وفي كلمته، أشار مسئول لجنة الشباب إلي أهمية التكوين الروحي لمسئولي الشباب، مما يعود بالنفع على الشباب المخدومين.

وتضمن الاحتفال توزيع الهدايا التذكارية علي الشباب، كما تم التقاط الصور التذكارية مع البطريرك والأنبا باخوم، والآباء الكهنة الحاضرين، واختتمت صلاة القداس الإلهي والاحتفال بالبركة الرسولية.

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