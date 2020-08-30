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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تتابع استعدادات تطبيق التأمين الصحى الشامل بالأقصر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:43 م
جولة وزيرة الصحة
جولة وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، وكان في استقبالها المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، في إطار جولتها التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال مجاهد، إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مشيدةً بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكافة الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية للتصدي للفيروس ومتابعة كافة المسافرين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأضاف أن الوزيرة شددت على حصول المسافرين والقادمين من الخارج على شهادة تحليل الـ"pcr" لفيروس كورونا المستجد، كشرط أساسي للدخول للبلاد، تزامنًا مع عودة السياحة الخارجية إلى محافظة الأقصر مطلع شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى الضرورة التنسيق مع وزارتي السياحة والطيران المدني، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، والتي منها التباعد الاجتماعي لمنع التكدس، وارتداء الماسكات.

وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر أن تستمر زيارة الوزيرة للمحافظة ليومين تتفقد خلالهما عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة، وتعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، لافتا إلى أن الزيارة تتضمن أيضًا متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.

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