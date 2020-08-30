سوسن بدر في إطلالة ساحرة (صور)

تألقت الفنانة سوسن بدر مجددًا في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام" من خلال لقطات ساحرة تخطف العقل، حيث استوحت فكرة جلسة التصوير من أعمال الفنان المصري علاء أبوالحمد.وعمل على إنتاج الصور الراقية فريق عمل كبير، منهم مدير التصوير والإخراج الفني والمكياج رشاد، أما الستايلست فكان خالد عزام، والأزياء للمصمم محمد سامي، وتصفيف الشعر شريف رمضان.ويطلق على سوسن بدر لقب "نفرتيتي السينما المصرية" كونها تحمل ملامح مصرية والقدماء، وسبق أن كشفت في أحد لقاءاتها أن نظرتها للحياة تغيرت بصورة كبيرة نتيجة لتقدمها في العمر والخبرة التي اكتسبتها، لذلك فإن ما سيحكمها في الاختيار القادم في زوجها- إن وجد - هو عقلها، وستبحث عن متطلبات في هذا الشخص لم تبحث عنها من قبل.وولدت سوسن بدر عام 1957، وهي ابنة الفنانة آمال سالم، الشهيرة بدور «الخالة آمونة» في مسرحية «ريا وسكينة».درست في البداية بكلية العلوم، لكنها لم تكمل دراستها لشغفها بالفن، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وشاركت في دور صغير في فيلم «آسفة أرفض الطلاق»، ثم مسلسل «أحلام الفتى الطائر».رشحها المخرج شادي عبدالسلام لأداء دور نفرتيتي في عمل فني لم يخرج للنور، ولذلك لقبت بـ نفرتيتي السينما المصرية.