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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد زلزال بالكسير.. خبراء يحذرون من كارثة تنتظرها إسطنبول

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:29 م
زلزال بالكسير
زلزال بالكسير
مروة عنبر
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حذّر خبراء من تعرض العاصمة إسطنبول لكارثة كبيرة، وذلك عقب تعرض مدينة «بالكسير» التركية، الواقعة قرب إسطنبول، لموجة عنيفة من الزلازل المتتابعة، والتى وقع آخرها صباح اليوم الأحد، وبلغت قوته 3.7 درجة على مقياس ريختر.

وذكر مرصد قنديلي للزلازل، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن زلزال بالكسير هو الثالث في سلسلة الزلازل التي ضربت المدينة مؤخرا، وقد وقع على عمق 5 كيلومترات من سطح البحر، بعد زلزالين ضربا المدينة يوم الجمعة الماضى، وبلغت قوتهما 3.3 و3.5 درجة، وشعر بهما سكان المقاطعات بالمدن المجاورة، مثل إسطنبول، وفقا لما نقله موقع «تركيا الآن».

يذكر أن الزلزال يأتى بمثابة إنذار بوقوع زلزال عنيف من المحتمل أن يضرب إسطنبول، مخلفا الكثير من الدمار.

من جانبه، حذر أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، من وقوع مثل هذا الزلزال في المدينة مرارا وتكرارا.

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