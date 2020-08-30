البابا تواضروس ينيب رئيس دير الأنبا بولا لإلقاء عظة الأحد

أناب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا دانيال أسقف، ورئيس دير الأنبا بولا للرهبان الأقباط الأرثوذكس، ورئيس لجنة شؤون الرهبان بالمجمع المقدس، صباح اليوم الاحد، في اطلاق عظة الأحد الاسبوعية.وتبث قناة "اون تي في " بشكل أسبوعي عظة الاحد من منبرها، وينوب عن البابا تواضروس أسبوعيا، مطرانا أو أسقفا من أعضاء المجمع المقدس.