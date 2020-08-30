محافظ أسوان لأسرة «طفل العجانة»: «حق محمد مش هيضيع»

زار محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم، الطفل محمد مصطفى 15 سنة، بقسم العناية المركزة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي للاطمئنان على حالته، حيث أصيب إثر تعرضه لحادث إلقائه بعجان الفرن الذي يعمل به إثر مشادةبينه وبين أحد العاملين بالفرن.وأثناء زيارة «عطية» للطفل في حضور أسرته، أكد أن حق محمد مصطفى لن يضيع وسيتم محاسبة المخطئ مهما كان، خاصة أنه يتابع شخصيًا سير التحقيقات الجارية، لافتًا إلى أنه تم عمل "كونسلتوا" من المتخصصين والاستشاريين لاتخاذ القرارات اللازمة.وأشارت التقارير الطبية إلى وجود تحسن ملحوظ في حركة الذراعين مع وصول الإحساس لأصابع الإبهام، بجانب علاجه من قرحة الفراش، بالإضافة إلى أنه سيتم تحويله لغرفة مستقلة بمرافق في حالة استمرار هذا التحسن مع البدء في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي.وأضاف أشرف عطية أن هناك متابعة يومية لحالة الطفل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للاطمئنان على استكمال البرنامج العلاجي له، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل التسهيلات لأسرة الطفل خلال فترة علاجه بالقاهرة من خلال تحمل المحافظة لتكلفة إقامه والدته بالقرب من المستشفى.