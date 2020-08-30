«كوشنر»: اتفاق السلام الإماراتى الإسرائيلى يغير مجرى الأمور بالمنطقة

أكد جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يعد إنجازًا تاريخيًا.وأوضح كوشنر، في مؤتمر صحفي مشترك الوفد المرافق له في إسرائيل وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستغير مجرى الأمور في المنطقة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقال إن الولايات المتحدة مستمرة في العمل لعقد اتفاقات وتحقيق السلام بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، معبرًا عن أمله في إرساء السلام والازدهار في المنطقة من خلال اتفاقات السلام.ووصل وفد أمريكي رفيع المستوى، صباح اليوم، الأحد، إلى إسرائيل، لمناقشة عدة ملفات أبرزها بنود اتفاق السلام مع الإمارات.ويترأس كوشنر الوفد الأمريكي، كما يضم آفي بريكوفيتش المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وربرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبريان هوك المبعوث الأمريكي للشئون الإيرانية.