هؤلاء أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة لبنانية جديد بعد أقل من شهر من استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت.ويترقب اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد، غدا الإثنين، في خطوة قال عنها الزعيم وليد جنبلاط إن الدعوة إليها جاءت قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وحتى الآن لم تظهر أي بوادر توافق على اسم رئيس الحكومة المقبل جراء التباين في وجهات النظر بين القوى السياسية الرئيسية، وفقا لموقع لبنان 24.وأوضح مصدر دبلوماسي في بيروت أن هناك مساعى لتسمية رئيس مكلف قبل زيارة الرئيس الفرنسي، لكن هذا لا يعني أن تشكيل الحكومة سيحصل بسهولة، وفقا لوكالة فرانس برس.وحول أبرز الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة، برز مؤخرا الاسم الأكثر تداولا لتولي أي حكومة، بسبب كونه رئيس أكبر تكتل سني في البرلمان، أي الرئيس الأسبق سعد الحريري، ولكنه حسم أمره سريعا، وجدد تأكيده عدم الترشح لرئاسة الحكومة، ورفض طرح اسمه في المداولات والنقاشات.كما طرح أسماء رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وتمام سلام وسعد الحريري ونجيب ميقاتي، نتج عنه بيان تلاه السنيورة يفيد بأن الإعلان عن الاسم التوافقي لمرشح رئيس الحكومة المقبل سيكون صباح غد الإثنين.وأفاد مصدر مقرب من الرؤساء الأربعة في تصريحات صحفية، بأن اجتماع رؤساء الحكومات توصل فعلا إلى أربعة أسماء سيتم ترشيح واحد منهم.وكشف أن الأسماء التي تمت مناقشتها ضمن الاجتماع هي وزير الشئون الاجتماعية السابق رشيد درباس، والنائب والوزير السابق سمير الجسر والوزير السابق خالد قباني ووزير الداخلية في حكومة الحريري الأخيرة ريا الحسن.ولكن من هي الشخصية التي ستحظى بموافقة مختلف الفرقاء والتي ستلبي طموحات الشعب في الداخل وتتماشى مع حاجة لبنان الماسة للعودة إلى علاقاته الخارجية مع الدول العربية الشقيقة والدول الغربية؟