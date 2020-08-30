رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هؤلاء أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:22 م
حسان دياب
حسان دياب
مروة عنبر
طباعة
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة لبنانية جديد بعد أقل من شهر من استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

ويترقب اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد، غدا الإثنين، في خطوة قال عنها الزعيم وليد جنبلاط إن الدعوة إليها جاءت قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحتى الآن لم تظهر أي بوادر توافق على اسم رئيس الحكومة المقبل جراء التباين في وجهات النظر بين القوى السياسية الرئيسية، وفقا لموقع لبنان 24.

وأوضح مصدر دبلوماسي في بيروت أن هناك مساعى لتسمية رئيس مكلف قبل زيارة الرئيس الفرنسي، لكن هذا لا يعني أن تشكيل الحكومة سيحصل بسهولة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وحول أبرز الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة، برز مؤخرا الاسم الأكثر تداولا لتولي أي حكومة، بسبب كونه رئيس أكبر تكتل سني في البرلمان، أي الرئيس الأسبق سعد الحريري، ولكنه حسم أمره سريعا، وجدد تأكيده عدم الترشح لرئاسة الحكومة، ورفض طرح اسمه في المداولات والنقاشات.

كما طرح أسماء رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وتمام سلام وسعد الحريري ونجيب ميقاتي، نتج عنه بيان تلاه السنيورة يفيد بأن الإعلان عن الاسم التوافقي لمرشح رئيس الحكومة المقبل سيكون صباح غد الإثنين.

وأفاد مصدر مقرب من الرؤساء الأربعة في تصريحات صحفية، بأن اجتماع رؤساء الحكومات توصل فعلا إلى أربعة أسماء سيتم ترشيح واحد منهم.

وكشف أن الأسماء التي تمت مناقشتها ضمن الاجتماع هي وزير الشئون الاجتماعية السابق رشيد درباس، والنائب والوزير السابق سمير الجسر والوزير السابق خالد قباني ووزير الداخلية في حكومة الحريري الأخيرة ريا الحسن.

ولكن من هي الشخصية التي ستحظى بموافقة مختلف الفرقاء والتي ستلبي طموحات الشعب في الداخل وتتماشى مع حاجة لبنان الماسة للعودة إلى علاقاته الخارجية مع الدول العربية الشقيقة والدول الغربية؟

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجآت في جريمة ذبح شقيقتين بقنا

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الصور

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

نجم الساعة

«هيئة الكتاب» تعيد فتح 29 منفذ بيع

منوعات

منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

«ينسب لخطيب ثورة عرابى».. تاريخ «اللقانى» أشهر شوارع مصر الجديدة

«في ذكراه».. محطات في حياة «السيد بدير» المبهج الذي مات حزينا

سمير الفيل: أنجزت 67 نصًا قصصيًا سأوزعها على 3 مجموعات

«هيئة الكتاب» تعيد فتح 29 منفذ بيع