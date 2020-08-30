وزير النقل: تسيير أتوبيسات «BRT» على الطريق الدائرى لتخفيف الزحام

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلومترات وبتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه.وتابع الوزير أعمال تطوير وتوسعة الطريق من نفق سعدالدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 21 كيلومترا، حيث جرى الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعدالدين الشاذلي، وجار إنشاء طريق داعم في المسافة من النفق حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة، كذلك أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع "إسكندرية الزراعي" إلى محور 26 يوليو بطول 15 كيلومترا.وتوجه الوزير لتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري في المسافة من "الأوتوستراد" حتى المريوطية بطول 12 كيلومترا، حيث تتم توسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، كذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كيلومتر، ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4، وإنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الحالي، كما تابع تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل.ووجه الوزير بالتنسيق مع إدراة المرور المختصة لضمان عدم تأثر الحركة المرورية بأعمال التوسعة وضمان انسيابية الحركة على الطريق، كما شدد على ضرورة إعادة تخطيط جميع الشوارع أسفل كوبري الأوتوستراد، وأن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، واستكمال أعمال النيوجرسي بالطريق وإعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري اللائق، كذلك ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل حفاظا على صحة وسلامة كافة العاملين بالمشروع.وأكد الوزير في تصريحات صحفية، على هامش جولته التفقدية، أن أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل إلى جانب توسعة الطريق رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق وتطوير خطة إنارة الطريق، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.وأضاف وزير النقيل أن الوزارة أعدت خطة لتسيير أتوبيسات "BRT" على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتخفيف الزحام المروري بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنها أتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة، مشيرًا إلى أنه تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين.وناشد الوزير المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكافة الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الجمالى للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.