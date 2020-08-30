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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سمير الفيل: أنجزت 67 نصًا قصصيًا سأوزعها على 3 مجموعات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:15 م
سمير الفيل
سمير الفيل
نضال ممدوح
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قال الكاتب سمير الفيل: مرت محنة كورونا عليّ بشكل مختلف. قبلها كنت أخرج كل يوم للجلوس في المقهى، وبهذا يضيع نصف اليوم الأول في أحاديث ثقافية وقراءات شعرية وسردية من زملاء لي.

حين اعتكفت بالمنزل أجبرت نفسي على الكتابة، وبعد طول تمنع تفتقت القريحة عن كتابة 67 نصا قصصيا، والعمل جار على تقسيم النصوص إلى ثلاث مجموعات قصصية، عناوينها المقترحة كالتالي:" قهوة على الريحة"، "جرح النافذة"، "دمى حزينة".

تابع الفيل في تصريحات خاصة لــ"الدستور": النصوص تدور حول أحداث مررت بها فعلا، في الماضي القريب والبعيد، وتشابك علاقاتي فترة الطفولة، مرورا بالتجنيد سنتي 1974 إلى 1976، ثم العمل خارج مصر لأربعة أعوام، كنت مغتربا وشعرت بمرارة السفر خارج الوطن رغم عملي بالصحافة.

تتشابك وقائع السفر مع تداعيات الاصطفاف في طوابير التدريب على امتداد قناة السويس ثم جلوسي على المقهى لأعيد تنضيد حياتي، قصا وحكيا حتى أخرج من دائرة الفراغ المميت.

من عناوين المجموعة الأولى: السأم، كائن مائي، رائحة العطر، ردائها البرتقالي، الشبورة، الحولاء، الغليون المقدس، وجاءت خلسة، ليمون مر، زهور أوركيدا بيضاء، البدلة السابعة.

وأردف موضحا: في هذه الفترة بالذات، أعدت قراءة تشيخوف، وديستويفسكي، ونيكوس كازنتزاكي. كما قرأت للعرب والمصريين: عبدالحكيم قاسم، محمد المخزنجي، سيد الوكيل، محمد إبراهيم طه، د. أحمد الخميسي.

ومن الجيل الجديد: طارق إمام، محمد عبد النبي، مصطفى البلكي، فكري عمر، حسام المقدم، فكري داود، انتصار عبدالمنعم، دعاء البطراوي، منال الرويني، وغيرهم.

هؤلاء الكتاب لهم حسهم الفني المختلف، المشغول بجماليات بديعة. أتمنى أن تكون مجموعتي الأولى في الثلاثية القادمة" قهوة على الريحة" لها مذاق فريد. وهي المجموعة رقم 19 بالنسبة لي مع ثلاث روايات منذ العام 2001.

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