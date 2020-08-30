محافظ القاهرة: إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية 2020

قال خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجاري؛ تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الأحد لأعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب الحصن 1 (عزبة الصفيح) بحي المطرية، والتي تضم 93 عقارًا وعشة وحظيرة مواشي بإجمالي 69 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤسسة والمزودة بكافة الخدمات؛ تمهيدًا لإخلاء المنطقة التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة وإعادة تخطيطها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.