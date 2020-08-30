الحدود الدنيا للكليات الأدبية بالمرحلة الأولى تنسيق 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للكليات الأدبية للمرحلة الأولي بتنسيق القبول بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول لعام 2020 وهي:اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5ألسن كفرالشيخ 398الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397.5سياسة واقتصاد السويس 396.5سياسة واقتصاد بني سويف 394.5إعلام المنوفية 394ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7ألسن عين شمس 393.5إعلام القاهرة 392.5ألسن بني سويف 392ألسن المنيا 391.5ألسن أسوان 391ألسن سوهاج 391ألسن الأقصر 390.5إعلام بني سويف 390إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388إعلام جنوب الوادي 388آثار القاهرة 386.5آثار دمياط 386.5آثار ولغات مطروح 385آثار الفيوم 384.5الاعاقة والتأهيل بني سويف 384آثار أسوان 384آثار الأقصر 383.5آثار سوهاج 382آثار جنوب الوادي 381تربية الزقازيق 380.5تربية المنيا 380فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379تربية طنطا 378.5تربية عين شمس 378تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377تربية بنها 376.5فنون جميلة (فنون) المنصورة 376فنون جميلة (فنون) حلوان 376تربية بور سعيد 375.5تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5تربية الإسكندرية 373.5تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373تربية المنصورة 373تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5تربية مدينة السادات 370.5آداب العريش 369.7تربية دمنهور 369تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368تربية جنوب الوادي 367تربية كفرالشيخ 367فنون جميلة (فنون) المنيا 367تربية حلوان 366فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365تربية سوهاج 364.5تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5تربية طفولة مبكرة المنصورة 363تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5آداب القاهرة 362تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5تربية الفيوم 361.5تربية بني سويف 361تربية أسيوط 361تربية مطروح 361تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5تربية (طفولة) طنطا 360تربية بنات عين شمس 359.5سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5تربية السويس 358تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5آداب عين شمس 357تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356آداب بنها 355.5تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5حقوق سوهاج 354تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354تربية (تعليم ابتدائي) كفرالشيخ 353.5تربية نوعية الزقازيق 353تربية نوعية المنيا 353تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352حقوق المنيا 351.5آداب حلوان 351.5تربية (طفولة) كفرالشيخ 351تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5تجارة القاهرة 350.5تربية طفولة مبكرة بني سويف 350آداب الإسكندرية 350آداب المنصورة 349تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5تجارة جنوب الوادي 348.5تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348تجارة عين شمس 347تربية طفولة مبكرة الفيوم 347تجارة المنصورة 347تجارة وإدارة أعمال حلوان 346تربية طفولة مبكرة القاهرة 346تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346تربية نوعية طنطا 346تجارة دمياط 345.5آداب وعلوم إنسانية السويس 345تجارة الزقازيق 345آداب الزقازيق 345تربية طفولة مبكرة دمنهور 345تربية (طفولة) الإسكندرية 345تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5آداب طنطا 344.5تربية (طفولة) عين شمس 344.5آداب بور سعيد 344.5تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5تجارة الإسكندرية 344آداب انتساب موجه القاهرة 343تربية العريش 342.7آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341آداب المنوفية بشبين الكوم 341تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5آداب انتساب موجه عين شمس 340حقوق بور سعيد 339.5سياحة وفنادق المنصورة 339آداب بنات عين شمس 337.5تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5آداب انتساب موجه بنها 337.5تجارة أسوان 337.5آداب كفرالشيخ 337تجارة انتساب موجه القاهرة 337آداب انتساب موجه حلوان 336تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5آداب الفيوم 335السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5تجارة بنها 334آداب دمياط 334آداب أسوان 333.5تربية نوعية أسيوط 333تربية نوعية كفرالشيخ 333آداب دمنهور 332آداب انتساب موجه الإسكندرية 332حقوق دمياط 332تربية نوعية القاهرة 331.5تجارة بور سعيد 331.5تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5تجارة انتساب موجه عين شمس 331آداب الوادي الجديد 331سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5تربية (طفولة) السويس 330.5تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330تربية جنوب الوادي بالغردقة 330تربية أسوان 330تجارة العريش 329.7تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5تجارة بني سويف 329تربية (طفولة) سوهاج 329تربية الوادي الجديد 329تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5سياحة وفنادق مطروح 328تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328آداب بني سويف 327.5دار العلوم القاهرة 327.5آداب أسيوط 327.5آداب انتساب موجه المنصورة 327.5