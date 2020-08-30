الحدود الدنيا للكليات الأدبية بالمرحلة الأولى تنسيق 2020
الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:28 م
إسراء جمالطباعة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للكليات الأدبية للمرحلة الأولي بتنسيق القبول بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول لعام 2020 وهي:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5
ألسن كفرالشيخ 398
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397.5
سياسة واقتصاد السويس 396.5
سياسة واقتصاد بني سويف 394.5
إعلام المنوفية 394
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7
ألسن عين شمس 393.5
إعلام القاهرة 392.5
ألسن بني سويف 392
ألسن المنيا 391.5
ألسن أسوان 391
ألسن سوهاج 391
ألسن الأقصر 390.5
إعلام بني سويف 390
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388
إعلام جنوب الوادي 388
آثار القاهرة 386.5
آثار دمياط 386.5
آثار ولغات مطروح 385
آثار الفيوم 384.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 384
آثار أسوان 384
آثار الأقصر 383.5
آثار سوهاج 382
آثار جنوب الوادي 381
تربية الزقازيق 380.5
تربية المنيا 380
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379
تربية طنطا 378.5
تربية عين شمس 378
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377
تربية بنها 376.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 376
فنون جميلة (فنون) حلوان 376
تربية بور سعيد 375.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375
فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5
تربية الإسكندرية 373.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373
تربية المنصورة 373
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5
تربية مدينة السادات 370.5
آداب العريش 369.7
تربية دمنهور 369
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368
تربية جنوب الوادي 367
تربية كفرالشيخ 367
فنون جميلة (فنون) المنيا 367
تربية حلوان 366
فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365
تربية سوهاج 364.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 363
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5
آداب القاهرة 362
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5
تربية الفيوم 361.5
تربية بني سويف 361
تربية أسيوط 361
تربية مطروح 361
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5
تربية (طفولة) طنطا 360
تربية بنات عين شمس 359.5
سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359
تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5
تربية السويس 358
تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5
آداب عين شمس 357
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356
آداب بنها 355.5
تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355
تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5
حقوق سوهاج 354
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354
تربية (تعليم ابتدائي) كفرالشيخ 353.5
تربية نوعية الزقازيق 353
تربية نوعية المنيا 353
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352
حقوق المنيا 351.5
آداب حلوان 351.5
تربية (طفولة) كفرالشيخ 351
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5
تجارة القاهرة 350.5
تربية طفولة مبكرة بني سويف 350
آداب الإسكندرية 350
آداب المنصورة 349
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5
تجارة جنوب الوادي 348.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348
تجارة عين شمس 347
تربية طفولة مبكرة الفيوم 347
تجارة المنصورة 347
تجارة وإدارة أعمال حلوان 346
تربية طفولة مبكرة القاهرة 346
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346
تربية نوعية طنطا 346
تجارة دمياط 345.5
آداب وعلوم إنسانية السويس 345
تجارة الزقازيق 345
آداب الزقازيق 345
تربية طفولة مبكرة دمنهور 345
تربية (طفولة) الإسكندرية 345
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5
آداب طنطا 344.5
تربية (طفولة) عين شمس 344.5
آداب بور سعيد 344.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5
تجارة الإسكندرية 344
آداب انتساب موجه القاهرة 343
تربية العريش 342.7
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341
آداب المنوفية بشبين الكوم 341
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5
آداب انتساب موجه عين شمس 340
حقوق بور سعيد 339.5
سياحة وفنادق المنصورة 339
آداب بنات عين شمس 337.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5
آداب انتساب موجه بنها 337.5
تجارة أسوان 337.5
آداب كفرالشيخ 337
تجارة انتساب موجه القاهرة 337
آداب انتساب موجه حلوان 336
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5
آداب الفيوم 335
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5
تجارة بنها 334
آداب دمياط 334
آداب أسوان 333.5
تربية نوعية أسيوط 333
تربية نوعية كفرالشيخ 333
آداب دمنهور 332
آداب انتساب موجه الإسكندرية 332
حقوق دمياط 332
تربية نوعية القاهرة 331.5
تجارة بور سعيد 331.5
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 331
آداب الوادي الجديد 331
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5
تربية (طفولة) السويس 330.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330
تربية جنوب الوادي بالغردقة 330
تربية أسوان 330
تجارة العريش 329.7
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5
تجارة بني سويف 329
تربية (طفولة) سوهاج 329
تربية الوادي الجديد 329
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5
آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5
سياحة وفنادق مطروح 328
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328
آداب بني سويف 327.5
دار العلوم القاهرة 327.5
آداب أسيوط 327.5
آداب انتساب موجه المنصورة 327.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5
ألسن كفرالشيخ 398
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397.5
سياسة واقتصاد السويس 396.5
سياسة واقتصاد بني سويف 394.5
إعلام المنوفية 394
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7
ألسن عين شمس 393.5
إعلام القاهرة 392.5
ألسن بني سويف 392
ألسن المنيا 391.5
ألسن أسوان 391
ألسن سوهاج 391
ألسن الأقصر 390.5
إعلام بني سويف 390
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388
إعلام جنوب الوادي 388
آثار القاهرة 386.5
آثار دمياط 386.5
آثار ولغات مطروح 385
آثار الفيوم 384.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 384
آثار أسوان 384
آثار الأقصر 383.5
آثار سوهاج 382
آثار جنوب الوادي 381
تربية الزقازيق 380.5
تربية المنيا 380
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379
تربية طنطا 378.5
تربية عين شمس 378
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377
تربية بنها 376.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 376
فنون جميلة (فنون) حلوان 376
تربية بور سعيد 375.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375
فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5
تربية الإسكندرية 373.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373
تربية المنصورة 373
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5
تربية مدينة السادات 370.5
آداب العريش 369.7
تربية دمنهور 369
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368
تربية جنوب الوادي 367
تربية كفرالشيخ 367
فنون جميلة (فنون) المنيا 367
تربية حلوان 366
فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365
تربية سوهاج 364.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 363
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5
آداب القاهرة 362
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5
تربية الفيوم 361.5
تربية بني سويف 361
تربية أسيوط 361
تربية مطروح 361
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5
تربية (طفولة) طنطا 360
تربية بنات عين شمس 359.5
سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359
تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5
تربية السويس 358
تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5
آداب عين شمس 357
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356
آداب بنها 355.5
تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355
تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5
حقوق سوهاج 354
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354
تربية (تعليم ابتدائي) كفرالشيخ 353.5
تربية نوعية الزقازيق 353
تربية نوعية المنيا 353
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352
حقوق المنيا 351.5
آداب حلوان 351.5
تربية (طفولة) كفرالشيخ 351
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5
تجارة القاهرة 350.5
تربية طفولة مبكرة بني سويف 350
آداب الإسكندرية 350
آداب المنصورة 349
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5
تجارة جنوب الوادي 348.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348
تجارة عين شمس 347
تربية طفولة مبكرة الفيوم 347
تجارة المنصورة 347
تجارة وإدارة أعمال حلوان 346
تربية طفولة مبكرة القاهرة 346
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346
تربية نوعية طنطا 346
تجارة دمياط 345.5
آداب وعلوم إنسانية السويس 345
تجارة الزقازيق 345
آداب الزقازيق 345
تربية طفولة مبكرة دمنهور 345
تربية (طفولة) الإسكندرية 345
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5
آداب طنطا 344.5
تربية (طفولة) عين شمس 344.5
آداب بور سعيد 344.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5
تجارة الإسكندرية 344
آداب انتساب موجه القاهرة 343
تربية العريش 342.7
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341
آداب المنوفية بشبين الكوم 341
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5
آداب انتساب موجه عين شمس 340
حقوق بور سعيد 339.5
سياحة وفنادق المنصورة 339
آداب بنات عين شمس 337.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5
آداب انتساب موجه بنها 337.5
تجارة أسوان 337.5
آداب كفرالشيخ 337
تجارة انتساب موجه القاهرة 337
آداب انتساب موجه حلوان 336
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5
آداب الفيوم 335
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5
تجارة بنها 334
آداب دمياط 334
آداب أسوان 333.5
تربية نوعية أسيوط 333
تربية نوعية كفرالشيخ 333
آداب دمنهور 332
آداب انتساب موجه الإسكندرية 332
حقوق دمياط 332
تربية نوعية القاهرة 331.5
تجارة بور سعيد 331.5
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 331
آداب الوادي الجديد 331
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5
تربية (طفولة) السويس 330.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330
تربية جنوب الوادي بالغردقة 330
تربية أسوان 330
تجارة العريش 329.7
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5
تجارة بني سويف 329
تربية (طفولة) سوهاج 329
تربية الوادي الجديد 329
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5
آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5
سياحة وفنادق مطروح 328
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328
آداب بني سويف 327.5
دار العلوم القاهرة 327.5
آداب أسيوط 327.5
آداب انتساب موجه المنصورة 327.5