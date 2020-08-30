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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحدود الدنيا للكليات العلمية بالمرحلة الأولى بتنسيق 2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:17 م
تنسيق
تنسيق
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للكليات العلمية للمرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول لعام 2020 وهي:

طب المنصورة 406.5
طب جنوب الوادي 406.5
طب الزقازيق 406
طب القاهرة 406
طب سوهاج 406
طب بور سعيد 405.5
طب طنطا 405.5
طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5
طب المنوفية بشبين الكوم 405.5
هندسة بترول وتعدين السويس 405.5
طب المنيا 405.5
طب كف الشيخ 405.5
طب بنها 405
طب عين شمس 405
طب أسيوط 405
طب الإسكندرية 405
طب بني سويف 404.5
طب حلوان 404.5
طب السويس 404
طب الفيوم 404
طب أسوان 404
طب أسنان بني سويف 403.5
طب أسنان أسيوط 403.5
طب أسنان الفيوم 403.5
طب أسنان المنيا 403.5
طب أسنان الزقازيق 403.5
طب أسنان السويس 403.5
طب أسنان جنوب الوادي 403.5
طب أسنان عين شمس 403.5
طب أسنان الإسكندرية 403.5
طب أسنان القاهرة 403.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5
طب أسنان طنطا 403.5
طب أسنان كفرالشيخ 403.5
طب أسنان المنصورة 403.5
صيدلة المنوفية 403
صيدلة الفيوم 403
صيدلة جنوب الوادي 403
صيدلة سوهاج 402.5
صيدلة دمنهور 402.5
صيدلة طنطا 402.5
صيدلة المنصورة 402.5
صيدلة الزقازيق 402.5
صيدلة مدينة السادات 402.5
صيدلة المنيا 402.5
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 402
صيدلة حلوان 402
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402
صيدلة بني سويف 402
صيدلة القاهرة 402
صيدلة الإسكندرية 402
صيدلة بور سعيد 402
صيدلة عين شمس 402
صيدلة أسيوط 402
علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5
علاج طبيعي القاهرة 401.5
علاج طبيعي بنها 401.5
علاج طبيعي بني سويف 401.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5
طب بيطري المنوفية 400.5
طب بيطري المنصورة 400.5
طب بيطري المنيا 400.5
طب بيطري العريش 400.2
طب بيطري كفرالشيخ 400
طب بيطري الزقازيق 400
طب بيطري سوهاج 400
طب بيطري أسيوط 400
طب بيطري دمنهور 400
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400
طب بيطري القاهرة 400
طب بيطري الإسكندرية 400
طب بيطري الوادي الجديد 400
طب بيطري أسوان 400
طب بيطري جنوب الوادي 400
طب بيطري بني سويف 400
علوم البترول والتعدين مطروح 398.5
هندسة القاهرة 396
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5
هندسة عين شمس 393
هندسة المنصورة 393
هندسة دمياط 392.5
هندسة الزقازيق 390
هندسة طنطا 390
هندسة سوهاج 389.5
هندسة بني سويف 389
هندسة الإسكندرية 389
هندسة جنوب الوادي 388
هندسة بنها بشبرا 387.5
هندسة كفرالشيخ 387.5
هندسة المنوفية بشبين الكوم 387
هندسة حلوان 387
هندسة بنها 387
هندسة بور سعيد 387

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