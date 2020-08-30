الحدود الدنيا للكليات العلمية بالمرحلة الأولى بتنسيق 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للكليات العلمية للمرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول لعام 2020 وهي:طب المنصورة 406.5طب جنوب الوادي 406.5طب الزقازيق 406طب القاهرة 406طب سوهاج 406طب بور سعيد 405.5طب طنطا 405.5طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5طب المنوفية بشبين الكوم 405.5هندسة بترول وتعدين السويس 405.5طب المنيا 405.5طب كف الشيخ 405.5طب بنها 405طب عين شمس 405طب أسيوط 405طب الإسكندرية 405طب بني سويف 404.5طب حلوان 404.5طب السويس 404طب الفيوم 404طب أسوان 404طب أسنان بني سويف 403.5طب أسنان أسيوط 403.5طب أسنان الفيوم 403.5طب أسنان المنيا 403.5طب أسنان الزقازيق 403.5طب أسنان السويس 403.5طب أسنان جنوب الوادي 403.5طب أسنان عين شمس 403.5طب أسنان الإسكندرية 403.5طب أسنان القاهرة 403.5طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5طب أسنان طنطا 403.5طب أسنان كفرالشيخ 403.5طب أسنان المنصورة 403.5صيدلة المنوفية 403صيدلة الفيوم 403صيدلة جنوب الوادي 403صيدلة سوهاج 402.5صيدلة دمنهور 402.5صيدلة طنطا 402.5صيدلة المنصورة 402.5صيدلة الزقازيق 402.5صيدلة مدينة السادات 402.5صيدلة المنيا 402.5صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 402صيدلة حلوان 402صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402صيدلة بني سويف 402صيدلة القاهرة 402صيدلة الإسكندرية 402صيدلة بور سعيد 402صيدلة عين شمس 402صيدلة أسيوط 402علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5علاج طبيعي القاهرة 401.5علاج طبيعي بنها 401.5علاج طبيعي بني سويف 401.5علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5طب بيطري المنوفية 400.5طب بيطري المنصورة 400.5طب بيطري المنيا 400.5طب بيطري العريش 400.2طب بيطري كفرالشيخ 400طب بيطري الزقازيق 400طب بيطري سوهاج 400طب بيطري أسيوط 400طب بيطري دمنهور 400تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400طب بيطري القاهرة 400طب بيطري الإسكندرية 400طب بيطري الوادي الجديد 400طب بيطري أسوان 400طب بيطري جنوب الوادي 400طب بيطري بني سويف 400علوم البترول والتعدين مطروح 398.5هندسة القاهرة 396هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5هندسة عين شمس 393هندسة المنصورة 393هندسة دمياط 392.5هندسة الزقازيق 390هندسة طنطا 390هندسة سوهاج 389.5هندسة بني سويف 389هندسة الإسكندرية 389هندسة جنوب الوادي 388هندسة بنها بشبرا 387.5هندسة كفرالشيخ 387.5هندسة المنوفية بشبين الكوم 387هندسة حلوان 387هندسة بنها 387هندسة بور سعيد 387