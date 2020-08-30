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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المصيلحى: إعلان تفاصيل أول بورصة سلعية برأسمال 100 مليون جنيه الخميس

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:07 م
المصيلحي
المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيعلن الخميس عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية برأسمال 100 مليون جنيه، التى تنظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها.

وأكد الوزير، خلال افتتاحه الفرع الجديد لسلسلة "هايبر ماركت" بمدينة سفنكس الجديدة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر، أن الوزارة حريصة على تقديم السلع بأسعار تنافسية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وكشف عن أنه تم طرح 4 مستودعات سلعية استراتيجية كمرحلة أولى باستثمارات 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تتم حاليًا دعوة الشركات والكيانات والمؤسسات محليًا دوليًا لتقديم عروض إبداء الاهتمام شاملة المعلومات والمستندات التي توضح توفر المؤهلات المطلوبة لتنفيذ المشروع.

وأوضح أن البورصة السلعية تهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.

وأوضح أنها ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين، لافتا إلى أنها تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها ستشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق.

و

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