التعليم العالى: إنشاء 85 كلية وفتح مسارات جديدة للتعليم الفنى

قال الدكتور خالد عبدالغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة المصرية حريصة على مستقبل كل الطلاب، وذلك وفقا لاستراتيجية واضحة متمثلة في إنشاء كليات جديدة، وجامعات خاصة وأهلية.وتابع عبد الغفّار؛ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر وزارة الإعلام، أنه تم إنشاء 85 كلية جديدة، في تخصصات علمية عليها طلب سوق العمل المحلي والعالمي.وأشار وزير التعليم العالي، إلى فتح مسارات جديدة للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني، وتم إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية وتم البدء في إنشاء ست جامعات تكنولوجية جديدة ومستمرون في العمل الجاد لنوفر تعليم حكومي متميز.ولفت الدكتور خالد عبد الغفّار، خلال المرحلة الأولى في تنسيق 2020، التزمنا بقواعد والشروط وأتممنا توزيع 149380 طالبا، ويمكن للطلبة طبع بطاقات ترشيح.