تنسيق المرحلة الأولى أدبى: العلوم السياسية 96.12% والألسن 95.5% والإعلام 94.6%

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، حيث بلغ الحد الأدنى لكليات اقتصاد وعلوم سياسية ٥.٣٩٤ درجة بنسبة ٩٦.١٢٪، والألسن ٣٩٠.٥ بنسبة ٩٥.٥٪ والإعلام ٣٨٨ درجة بنسبة 94.6%، والآثار ٣٨١ درجة.وأضاف "عبد الغفار"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بحديقة وزارة الإعلام، لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، أن هناك أماكن شاغرة في الطب البيطري والعلوم والزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات.