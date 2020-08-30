«اتحاد المستثمرين» يناقش تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غدًا

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اجتماعًا غدًا الإثنين، بحضور عدد من رؤساء مجلس إدارة الجمعيات بالمحافظات، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة ومنها دور المستثمرين في المزيد من المساندة للصناعة المصرية ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلى سبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية.ويناقش الاجتماع دراسة مساهمة الاتحاد في عملية استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن مناقشة إنشاء منصة إلكترونية للاتحاد لتيسير الأمور على المستثمرين، وبحث آليات الشراكة والتعاون بين المركز الوطني للتنمية بالاتحاد ووزارة الصناعة في التعليم المزدوج وتنمية المهارات.