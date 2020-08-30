رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المستثمرين» يناقش تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غدًا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:35 م
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
أسماء إبراهيم
طباعة
يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اجتماعًا غدًا الإثنين، بحضور عدد من رؤساء مجلس إدارة الجمعيات بالمحافظات، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة ومنها دور المستثمرين في المزيد من المساندة للصناعة المصرية ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلى سبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية.

ويناقش الاجتماع دراسة مساهمة الاتحاد في عملية استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن مناقشة إنشاء منصة إلكترونية للاتحاد لتيسير الأمور على المستثمرين، وبحث آليات الشراكة والتعاون بين المركز الوطني للتنمية بالاتحاد ووزارة الصناعة في التعليم المزدوج وتنمية المهارات.

موضوعات متعلقة

مفاجآت في جريمة ذبح شقيقتين بقنا

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

ننشر اعترافات المتهم بالتعدى جنسيًا على سيدة فى شقة بأكتوبر

الصور

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«تربت بعيدا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

«تطوير وتوفير».. كيف تساهم «ميكنة الجامعات» في تحسين مستوى الطلاب؟

منوعات

منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
المزيد

الثقافة

مؤلف رواية «الباشا»: العمل كتابته مؤلمة.. والتبجح التركي محاولة لإعادة فرض الهيمنة (حوار)

«في ذكراه».. محطات فى حياة «السيد بدير» المبهج الذى مات حزينا

«ينسب لخطيب ثورة عرابى».. تاريخ «اللقانى» أشهر شوارع مصر الجديدة

سمير الفيل: أنجزت 67 نصًا قصصيًا سأوزعها على 3 مجموعات