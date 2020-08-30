ضبط تاجر هيروين بـ150 جرامًا فى الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخص بحوزته 150 جرامًا من مخدر الهيروين بغرض الاتجار.كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية، تفيد بوجود شخص بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب المدينة يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 150 جرامًا من مخدر الهيروين.وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المواد المضبوطة بغرض الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.