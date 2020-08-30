أكرم حسني يبدأ تصوير «العميل صفر» منتصف سبتمبر

يستعد الفنان أكرم حسني لبدء تصوير فيلمه السينمائى الجديد "العميل صفر" منتصف شهر سبتمبر المقبل، عقب الاستقرار على كافة الفنانين المشاركين في الفيلم وإنهاء تعاقداتهم.ويقوم المخرج محمد سامي حاليا بمعاينة أماكن تصوير الفيلم، حيث يرغب في إنهاء تصويره قبل الشروع في تصوير مسلسل "نسل الأغراب" لنجمي السينما والدراما أحمد السقا وأمير كرارة.وكان أكرم حسني قد تسلم النسخة النهائية من قصة وسيناريو فيلمه الجديد "العميل صفر" أمس.وعقد جلسة عمل مع المخرج محمد سامي والمؤلف وائل عبدالله بعد تسلم النسخة النهائية، استعدادًا لبدء التصوير."العميل صفر" بطولة أكرم حسني، وإنتاج أوسكار بيكتشرز، وتأليف وائل عبدالله، وإخراج محمد سامي.يذكر أن أكرم حسني شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، الذي جمعه بالنجم أحمد فهمى، وشارك فى بطولته بيومي فؤاد وويزو وعارفة عبدالرسول ولطفى لبيب وأحمد فهيم والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وضيوف الشرف أيتن عامر وميرهان حسين وآخرون، والعمل تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.