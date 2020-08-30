وزيرالتموين: مناقشة استعدادات «أهلا مدارس» في لجنة أزمات الوزراء

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مناقشة استعدادات معرض "أهلًا مدارس" في اجتماع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم بحث إقامة المعارض في أوائل أكتوبر المقبل وفي حالة تعذر إقامتها هذا العام بسبب جائحة كورونا سيتم الاجتماع مع الشركات والعارضين لبحث تقديم تخفيضاتهم في منافذهم أسوة بمعرض أهلًا رمضان، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تقديم سلع بأسعار تنافسية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.وأضاف المصيلحي، أنه تم طرح 4 مستودعات استراتيجية كمرحلة أولى باستثمارات 12 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم دعوة الشركات والكيانات والمؤسسات محليا دوليا لتقديم عروض إبداء الاهتمام شاملة المعلومات والمستندات التي توضح توفر المؤهلات المطلوبة لتنفيذ المشروع.