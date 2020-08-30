الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يعتزمان اللقاء في موسكو

قال الكرملين، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اتفقا على اللقاء في موسكو في الأسابيع المقبلة.ولم يلتق الزعيمان منذ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في روسيا البيضاء، إثر انتخابات رئاسية فاز بها لوكاشينكو، لكن المعارضة تشكك في نتيجتها.واتفق الزعيمان، خلال مكالمة هاتفية اليوم الأحد، على تعزيز العلاقات وتوسيع نطاق التعاون.وأضاف الكرملين، في بيان: "تم الاتفاق على عقد اجتماع في موسكو في الأسابيع القادمة".