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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المحصول الاستراتيجي» يثير القلق في الوادي الجديد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:48 م
تعبئة البلح
تعبئة البلح
محمد مهدي
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سيطرت حالة من الحيرة والقلق على مزارعي وفلاحي محافظة الوادي الجديد بسبب عدم وضع سعر لمحصول البلح والتمور لهذا العام، مع وبعد نضج المحصول تماما فوق النخيل.

وأكد الحاج محمد محمود زوام، من أهالي مركز الداخلة، لـ"الدستور"، أن هناك قلق مستمر لعدم وضع سعر محدد حتى الآن بعد نضج المحصول وقرب الجمع، حيث يعتبر المحصول الاستراتيجي والأول بالمحافظة، ولم يتم الاهتمام بوضع سعر محدد لعدم لعب التجار بالأسواق.

تعبئة البلح
تعبئة البلح
وأضاف "زوام"، أن المزارع ينتظر محصول البلح والجمع من العام للعام لسداد الديون المتراكمة وتزويج أحد الأبناءبعد بيع المحصول الذي نعتمد عليه.

وقال خيري طليب، رئيس المجلس الإقليمي لحقوق الانسان بمركز الخارجة، إن الفلاح يهتم بخدمة النخيل سنويا ولم يجد ما يسره من أسعار قد تتدنى سنة بعد الأخرى، مضيفا أنه في ظل ارتفاع إيجار الفدان وارتفاع شرائح الكهرباء بات الفلاح مهددا بهجر أرضه وتبويرها، موجها طليب رسالة لمحافظ الوادي الجديد وللمسؤلين بوضع سعر عادل لمحصول البلح والتمور حتيى يستطيع الفلاح دفع ما عليه من ديون متراكمة، موضحا أن بعض التجار بدأوا بالفعل في شراء منتج البلح بقيمة 6 جنيات للكيلو الواحد.
تعبئة البلح
تعبئة البلح
وأشار إلى أن عملية تعبئة البلح، تطورت خلال السنوات الأخيرة؛ حيث كان يتم تخزينها في أجولة ثم انتقلت إلى مرحلة الصناديق البلاستيكية، لكن في السنوات الأخيرة اتجه بعض الفلاحون إلى إنشاء ثلاجات لحفظ البلح، وهي عبارة عن حجرات محكمة الإغلاق وبها جهاز تكييف لضمان حفظ التمور وتبخيرها ضد الحشرات أو التلف.

ويضيف محمود إبراهيم، من أبناء مركز الخارجة أن الشارع الواحاتي يردد أسعار لا تتماشى مع تكاليف خدمة النخيل بعد ارتفاع أسعار إيجار الفدان وارتفاع شرائح الكهرباء، حيث بدأ تلاعب التجار في جمع البلح بسعر 6،7،8 جنيهات للكيلو الواحد حسب حجم البلح، بينما كان سعر بلح الوادي الجديد العام قبل الماضي 17 جنيها للكيلو الواحد، وأنه بالرغم من وصول بلح الوادي الجديد للعالمية إلا أن هذا العام لم يصل سعر كيلو البلح حد التكلفة، بسبب تعنت المسؤولين، الأمر الذي أضاع على المزارعين جهدهم وأطاح بأحلامهم وآمالهم، والسبب الرئيسي هو عدم تحديد سعر من مصنع المحافظة الرسمي أو مجمع التمور لسعر معلن مثلما كان يحدث كل عام، حيث يمثل هذا السعر شبه التزاما لباقي المصانع بالوادي الجديد.
تعبئة البلح
تعبئة البلح

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