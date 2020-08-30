وضع طبقة خرسانية تمهيدًا لرصف شوارع مطروح

تابع وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، بدء أعمال وضع الطبقة الخرسانية بالأرصفة تمهيدًا لأعمال الرصف بشارع المرور ومنطقة "الليدو"، وجار العمل بالشوارع الفرعية خلف الشعشاعي بعلم الروم مرورا بالعزبة السودانية، بعد انتهاء بعض الشوارع من مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي طبقا للخطابات الرسمية من الشركات المنفذة ضمن خطة المدينة في إعادة الشىء لأصله.وتفقد رئيس مدينة مرسى مطروح المشروعات الجارية متابعا نسب تنفيذ الأعمال بعلم الروم وزاهر جلال والليدو، بعد انتهاء مشروعات البنية التحتية بتركيب البلدورات تمهيدا لأعمال الرصف.وأكد "عبدالرازق" أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجه بسرعة البدء في أعمال إعادة الشىء لأصله ورصف المناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية طبقا للخطابات الرسمية الموجهة لمجلس المدينة من الشركات العاملة التي تقر بانتهاء أعمالها، وتذليل كل العقبات لضمان سرعة وإنجاز الأعمال طبقا للتوقيتات المتفق عليها.ووجه رئيس المدينة للشركات المنفذة ببذل مزيد من الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في أعمال الرصف، خاصة المشروع القومي للتحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية.