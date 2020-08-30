نانسى بيلوسى: روسيا تتدخل فى الانتخابات الأمريكية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، عن أن روسيا وحدها "تتدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقالت بيلوسي، وفق لوكالة نوفوستي: بدلا من الشفافية، حاولت إدارة (الرئيس دونالد) ترامب، بمن في ذلك الرئيس ترامب ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ومدير المخابرات الوطنية جون راتكليف، نشر تصورات كاذبة عن تكافؤ مصالح العديد من الدول في الانتخابات الأمريكية والسياسة.لكن أهداف وتصرفات روسيا والصين وإيران غير متطابقة، فقط دولة واحدة- روسيا- تقوم بشكل نشيط بتنفيذ مجموعة كاملة من الإجراءات لتقويض الانتخابات الرئاسية، وضمان النتيجة التي يعتبرها الكرملين أفضل لمصالحه.