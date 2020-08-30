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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل تعاقد تيم حسن على الجزء الخامس من «الهيبة»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:27 م
تيم حسن
تيم حسن
دعاء عبد المقصود
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يستعد الفنان تيم حسن للتجهيز لجزء خامس من سلسلة أجزاء مسلسل الهيبة الذي انطلق منذ عدة سنوات.

وعلم "الدستور" أن اتفاقا مبدئيًا وقع بين المنتج صادق الصباح والفنان تيم حسن لتقديم جزء جديد من المسلسل لعرضه في موسم رمضان 2021.

ومن المقرر أن يبدأ تيم تحضيرات الجزء الخامس عقب انتهاء تصوير الجزء الرابع المقرر عرضه على منصة شاهد وشبكة قنوات mbc عقب انتهاء عرض مسلسل "دانتيل" خلال الموسم الشتوى.

في سياق متصل، يستعد تيم حسن لتصوير الجزء الجديد مطلع شهر ديسمبر المقبل عقب الاستقرار على أبطال ومؤلف ومخرج العمل.

كان مسلسل "الهيبة 4" قد خرج من السباق الرمضاني الماضي، وذلك بعد تعذر استئناف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قررت الشركة المنتجة للعمل تأجيل تصويره إلى ما بعد موسم رمضان.

مسلسل "الهيبة"، من بطولة تيم حسن وديمة قندلفت وعادل كرم وإخراج سامر البرقاوي، تأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة.


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