الشاعر موسى حوامدة يكشف تفاصيل صدور كتاب نقدي عن أعماله

قال الشاعر الأردنى من أصول فلسطينية موسى حوامدة، إن الشاعر المصري أحمد اللاوندي، يستعد لإصدار كتاب عن أعماله الشعرية خلال الفترة المقبلة تحت عنوان "شعرية التمرد ومدارات التأويل.. مقاربات نقدية في دواوين موسى حوامدة الشعرية".وأضاف حوامدة في تصريحاته لـ"الدستور"، إن الكتاب يضم ما يقرب من 40 من الدراسات والقراءات النقدية التي كتبت وناقشت دواوين الشاعر موسى حوامدة.وعلل اللاوندي أنه جمع تلك المقاربات النقدية لعدد من الأسباب، من بينها؛ أن هذا الشاعر صاحب نبرة مختلفة تخصه وحده، فلم يقلد أحدًا ولا يستطيع أن يقلده أحد، وأن من يقرأ له يلاحظ أنه مثقف وموسوعي وقارئ جيد للتراث والحداثة، ويلتقط بهدوئه وبحسه المرهف وبمهارته المغايرة صورًا وأحداثا ومشاهد غاية في الجمال والروعة، بالإضافة إلى أنه يؤمن إلى أبعد مدى بما يكتب، ويدافع عن آرائه وعن أفكاره وعن قضايا أمته بكل ما يستطيع، فلا يتغير مهما قست عليه الحياة، ويعشق أرضه ووطنه ومجتمعه، ولا يتعالى في كتاباته مثل كثيرين، فهو يعي جيدا معنى الشعر وغاية القصيدة.