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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعر موسى حوامدة يكشف تفاصيل صدور كتاب نقدي عن أعماله

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:50 م
الشاعر موسى حوامدة
الشاعر موسى حوامدة
جمال عاشور
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قال الشاعر الأردنى من أصول فلسطينية موسى حوامدة، إن الشاعر المصري أحمد اللاوندي، يستعد لإصدار كتاب عن أعماله الشعرية خلال الفترة المقبلة تحت عنوان "شعرية التمرد ومدارات التأويل.. مقاربات نقدية في دواوين موسى حوامدة الشعرية".

وأضاف حوامدة في تصريحاته لـ"الدستور"، إن الكتاب يضم ما يقرب من 40 من الدراسات والقراءات النقدية التي كتبت وناقشت دواوين الشاعر موسى حوامدة.

وعلل اللاوندي أنه جمع تلك المقاربات النقدية لعدد من الأسباب، من بينها؛ أن هذا الشاعر صاحب نبرة مختلفة تخصه وحده، فلم يقلد أحدًا ولا يستطيع أن يقلده أحد، وأن من يقرأ له يلاحظ أنه مثقف وموسوعي وقارئ جيد للتراث والحداثة، ويلتقط بهدوئه وبحسه المرهف وبمهارته المغايرة صورًا وأحداثا ومشاهد غاية في الجمال والروعة، بالإضافة إلى أنه يؤمن إلى أبعد مدى بما يكتب، ويدافع عن آرائه وعن أفكاره وعن قضايا أمته بكل ما يستطيع، فلا يتغير مهما قست عليه الحياة، ويعشق أرضه ووطنه ومجتمعه، ولا يتعالى في كتاباته مثل كثيرين، فهو يعي جيدا معنى الشعر وغاية القصيدة.

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