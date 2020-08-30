رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تتسلم التحريات في خطف 4 تجار مخدرات زميلهم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:29 م
خطف
خطف
حسام التمساح
طباعة
تسلمت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام 4 تجار مخدرات بخطف زميلهم بسبب خلافات علي إيراد تجارة المخدرات.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات أن المجني عليه حاول الاستيلاء على إيراد تجارة المخدرات، فقرروا خطفه وإجباره على إرجاع المبالغ المالية.

وتبين من التحريات أن المتهمين والمجني عليه تجار مخدرات، ونشوب خلافات مالية بينهم، وطلب المتهمون من المجني عليه عقد جلسة لتقسيم الأموال حصيلة تجارة المخدرات، لكنه تغيب عن الجلسة فقرروا اختطافه واحتجازه داخل السيارة محل الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة والقفز من الصندوق الخلفي الخاص بسيارة نصف نقل، تمكنت القوة من ضبط 4 أشخاص وذلك حال استقلالهم السيارة المشار إليها "قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق"، وبسؤالهم قرر أحدهم قيام باقى المتهمين باختطافه من منطقة الكوم الأحمر بالجيزة محل عمله، واصطحبوه داخل السيارة المشار إليها، وقاموا باحتجازه بالصندوق الخلفى الخاص بالسيارة بسبب وجود خلافات مالية بينهم حول تجارة المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس

اللواء شريف سيف الدين مستشارًا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

الصور

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

أيام زمان

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

«فلّسنا في أول 7 شهور وشعرت معه بالجوع».. بدايات زواج جيهان بالرئيس السادات

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

نجم الساعة

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

منوعات

منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

صفاء عبد المنعم تنتظر «ستي تفاحة» و«مقعد على بحر النيل»

الشاعر موسى حوامدة يكشف تفاصيل صدور كتاب نقدي عن أعماله

«الوجود والعزاء.. الفلسفة في مواجهة الخيبات» جديد دار «التنوير»

خالد جلال يعلن استمرار برنامج «عودة الروح» حتى منتصف سبتمبر