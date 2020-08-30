النيابة تتسلم التحريات في خطف 4 تجار مخدرات زميلهم

تسلمت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام 4 تجار مخدرات بخطف زميلهم بسبب خلافات علي إيراد تجارة المخدرات.وأقر المتهمون خلال التحقيقات أن المجني عليه حاول الاستيلاء على إيراد تجارة المخدرات، فقرروا خطفه وإجباره على إرجاع المبالغ المالية.وتبين من التحريات أن المتهمين والمجني عليه تجار مخدرات، ونشوب خلافات مالية بينهم، وطلب المتهمون من المجني عليه عقد جلسة لتقسيم الأموال حصيلة تجارة المخدرات، لكنه تغيب عن الجلسة فقرروا اختطافه واحتجازه داخل السيارة محل الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة والقفز من الصندوق الخلفي الخاص بسيارة نصف نقل، تمكنت القوة من ضبط 4 أشخاص وذلك حال استقلالهم السيارة المشار إليها "قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق"، وبسؤالهم قرر أحدهم قيام باقى المتهمين باختطافه من منطقة الكوم الأحمر بالجيزة محل عمله، واصطحبوه داخل السيارة المشار إليها، وقاموا باحتجازه بالصندوق الخلفى الخاص بالسيارة بسبب وجود خلافات مالية بينهم حول تجارة المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.