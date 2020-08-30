ضبط 3 سرقوا سيارة تحت تهديد السلاح في القليوبية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة كرهًا عن قائدها بمحافظة القليوبية، وضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم بندقية خرطوش.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من سائق بإحدى الشركات، ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بأنه حال قيادته سيارة ملاكى "ملك مدير الشركة محل عمله"، وسيره بطريق ترعة الإسماعيلية فوجئ بمركبة "توك توك" يستقلها 3 أشخاص مجهولين وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، هددوه وأجبروه على التوقف والنزول من السيارة واستولوا عليها كرهًا عنه وهربوا.وانتقلت قوة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى محل البلاغ، وبتتبع خط سير هروب الجناة أمكن ضبط السيارة المستولى عليها، والمتهمين، (عاطلان "لهما معلومات جنائية"، وسائق "التوك توك" المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام السلاح المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.