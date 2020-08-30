«الوادي الجديد» تناقش ملف تعديات البناء وإجراءات مواجهة كورونا

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والقرى على مستوى المحافظة، لمتابعة سير العمل وموقف المشروعات الجارية بالمراكز، بحضور السيد محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد.واستعرض الزملوط موقف ملف تقنين التعديات علي أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وما تم تنفيذه حتى الآن، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات توزيع أراضي تقسيمات المواطنين، ومراجعة موقف مشروعات مبادرة النخيل ومدى جدية المستفيدين منها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الجادين، والمرور المستمر على المرافق المختلفة والمشروعات الإنتاجية.كما شدد المحافظ على التأكد من استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومنع التجمعات خاصة بحفلات الزفاف، واستمرار قرار تعليق عمل قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.