إخصائية تغذية: يجب ترك ساعتين بين الوجبة الرئيسية وشرب الشاي

يفضل العديد من الأشخاص تناول الشاي الأحمر بصفة مستمرة، ولكن مع كثرة الأقاويل بأنه مضر للصحة وغير مفيد على الإطلاق بات الأمر محيرًا بالنسبة لهم، لذا نرصد في السطور التالية ما هى أفضل الحالات لتناول الشاي دون ضرر.قالت أخصائية التغذية شيماء حسونة، إن البعض يفضل شرب الشاي بكثرة، ولهذا تكثر الأسئلة هل الشاي وشربه بكثرة مضر بالصحة، مؤكدة أن الشاي غير مضر بالصحة إطلاقًا، بل أحيانا يكون مفيدا حيث إنه غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من أمراض السرطان وأمراض الأوعية الدموية.وأضافت أن الشاي مفيد للصحة إذا تم اختيار الوقت المناسب لتناوله، مؤكدة أن تناول الشاي مباشرة بعد وجبة مكونة من البروتين والحديد ففي هذه الحالة لن يمتص الحديد وربما تصاب بأنيميا الدم في حالة إذا كنت شخصا معرضا لذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يتم تناول الشاي بعد هذه الوجبة بساعة أو اثنتين.وأكدت، لـ"الدستور"، أنه في حالة تناول الشاي بعد الوجبة الرئيسية مباشرة يجب أن يكون الشخص في حالة صحية مناسبة ولا يعاني من أمراض فقر الدم، ولكن يجب أن تكون الوجبة الغذائية متكاملة بعناصر البروتين والحديد وفيتامين سي المتواجد في الخضروات.