الكرملين: مخطط لتعزيز العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اتفقا على الاجتماع في موسكو في الأسابيع المقبلة.ولم يلتق الزعيمان منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، والتي منحت لوكاشينكو الفوز في بيلاروسيا، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».وفي مكالمة هاتفية، يوم الأحد، اتفق الطرفان على أنه ينبغي تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون.وقال الكرملين، في بيان: "تم الاتفاق على عقد اجتماع في موسكو في الأسابيع المقبلة".