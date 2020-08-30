ضبط 199 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء، وقضايا مخدرات، وتنفيذ أحكام جنائية.وقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 199 سلاح نارى بحوزة 174 متهما، وضبط 261 قطعة سلاح أبيض، و302 قضية مخدرات، وتنفيذ 84 ألفا و265 حكما قضائيا متنوعا.وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 84265 حكم قضائى متنوع.وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 13 حادثا متنوعا، كما تم ضبط 302 قضية مخدرات بحوزة 327 متهما.وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 42 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 33 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، كما تم ضبط 425 دراجة نارية مخالفة.وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة 3 دراجات نارية - 2 سيارة، وتم ضبط تم ضبط 29157 مخالفة مرورية، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 66 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 16 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات الأمنية.