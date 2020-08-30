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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدء تصميم ديكورات وملابس «الملك أحمس»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:03 م
الملك أحمس
الملك أحمس
دعاء عبد المقصود
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وقع اختيار الشركة المنتجة لمسلسل "الملك أحمس" على الاستايلست مونيا فتح الباب لتصميم ملابس العمل وبدأت مونيا بالفعل في اختيار الخامات المقرر ان تقوم من خلالها بتنفيذ ملابس المسلسل.

ويجرى العمل على قدم وساق حيث بدأ أيضا مهندس الديكور محمد عطيه في بناء ديكورات المسلسل ومنحتهم الشركة المنتجة وقتا كافيا للانتهاء من أعمالهم خاصة وان المسلسل يعتبر الاضخم إنتاجا في موسم رمضان المقبل.

ويستعد الفنان عمرو يوسف، لتصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "الملك أحمس" والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2021 مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ويستعين يوسف بعدد من المراجع التاريخية حاليا لقراءتها والتي تتحدث عن شخصية الملك أحمس منذ الصغر وفتوحاته المختلفة إضافة إلى الرواية الأصلية للكاتب الكبير نجيب محفوظ.

وعلمت "الدستور" أن هناك جلسات ستجمع بين عمرو يوسف وعالم الآثار زاهي حواس، للوقوف على التفاصيل الدقيقة لشخصية الملك أحمس ومن المقرر أن ينتظم عمرو خلال الفترة المقبلة فى تدريبات قتالية للتدريب على مشاهد المعارك حيث سيتم الاستعانة بأحد المدربين الأجانب لتدريب عمرو يوسف.

ويجرى المخرج حسين المنباوي حاليًا معاينات لأماكن تصوير المسلسل المقرر أن تنطلق أولى مشاهده من صعيد مصر عقب الانتهاء من كل التحضيرات المختلفة.

وكشف مصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن شركة سينرجي واورما استقرا بشكل كبير على فريق العمل المشارك في المسلسل، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل الكاملة للعمل وكل أبطاله عقب إنهاء التعاقدات بشكل رسمي، حيث سيعتمد المسلسل على عدد كبير من نجوم الصف الأول وضيوف الشرف من مصر وبعض الدول العربية.

يذكر أن عمرو يوسف من المقرر أن يقدم شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوي.

ويعتبر المسلسل أحد أضخم وأهم إنتاج شركتي سينرجي وأروما لموسم دراما رمضان 2021، لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعتبر أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.

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