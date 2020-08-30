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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تحبط تهريب عدد من القطع الأثرية خارج البلاد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:12 م
القطع الأثرية
القطع الأثرية
مريم جبل و عمرو المزيدى
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تمكنت الخدمات الأمنية التابعة لإدارة شرطة موانى الإسكندرية والمعينة بمطار برج العرب أثناء فحص أمتعة الركاب المغادرين البلاد متجهين إلى إحدى الدول العربية من ضبط راكب مصرى حاصل على دبلوم،مقيم بالإسكندرية بحوزته ضمن أمتعته عدد كبير من القطع الآثرية مخفاة بين قطع من الانتيكات وعاديات خان الخليلى، بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

وتم تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات أسفرت أعمالها عن ضبط 11 مخطوط مكتوب بخط اليد تحوي تفسير وشرح للقرآن الكريم لإبن ترك، أثرية وترجع للعصر الإسلامي العثماني و2 كتاب مخطوطات بخط اليد أحدهما جزء من القرآن الكريم، أثرية وترجع للعصر الإسلامي العثماني و10 مخطوطات بخط اليد لعقود زواج وطلاق، أثرية وترجع للعصر الإسلامى العثمان وكتاب صغير الحجم أثرى ويرجع للعصر الإسلامى العثمانى وساعة فضية اللون ترجع لعصر الملك فؤاد و4 قطع عملات معدنية نحاسية خاصة بإحدى الدول العربية.

بالإضافة إلى مجموعة من المضبوطات غير الآثرية حديثة الصنع ولا تخضع لقانون حماية الآثار.

بمواجهة المذكور أقر بحيازته للمضبوطات وقيامه بشرائها من مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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