الصين: هونج كونج شأن داخلي وعلى الدول الأخرى عدم التدخل

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، إن ما يحدث في إقليم شينجيانغ وفي هونج كونج هو شأن داخلي صيني، وإن على الدول الأخرى عدم التدخل في ذلك.وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قد قال، في وقت سابق، إنه ذكّر وانغ يي، في اجتماع بينهما، بمخاوف باريس الشديدة من تدهور وضع حقوق الإنسان في المنطقتين.