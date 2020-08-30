حقيقة وفاة 3 مرضى بمستشفى السنطة بالغربية بسبب انقطاع الأكسجين

أكد الدكتور سامي عبدالجواد سلامة، مدير مستشفى السنطة العام بالغربية، أن المريض الذي توفي فجر اليوم بالمستشفى كان مصابا بفيروس كورونا المستجد، ما أدى لمضاعفات بتليف في الرئة.ونفى عبدالجواد، في بيان حصل "الدستور" على نسخة منه، ما تردد بشأن وفاة ثلاثة مرضى داخل المستشفى ليلة أمس بسبب انقطاع الأكسجين، مشيرا إلى أن المستشفى يوجد به 210 أسطوانات، تمر الشركة الموردة لها مرتين يوميا للتأكد من امتلائها.وأضاف أن كل مريض يوجد بجانبه أسطوانة ممتلئة جاهزة بـ"الفلوميتر"، مشيرا إلى أن سيارة الأكسجين تأتي قبل انقطاع الشبكة.