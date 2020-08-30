محاكمة مسجل خطر تعدى على معاق ذهنيًا بالمرج

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام، إحالة مسجل خطر للمحاكمة في اتهامه بالتعدي على "معاق ذهنيًا".وتبين من التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية، تلاحظ لهم تواجد شخص "مجهول الهوية" فى العقد الثالث من العمر وبه إصابات عبارة عن (جروح سطحية وحروق بالوجه والصدر واليدين)، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتعذر سؤاله لكونه "من ذوي الاحتياجات الخاصة"- معاق ذهنيًا.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجنى عليه كان بصحبة أحد الأشخاص مسجل خطر "فرض سيطرة"، سبق اتهامه فى 40 قضية ومطلوب لتنفيذ 3 أحكام، وأنه وراء إحداث إصابته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليه، وأنه حال تواجدهما بمحل سكنه طلب منه المُصاب مبلغا ماليا، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وقام بسكب كمية من سائل البنزين عليه، وأضرم النيران به محدثًا إصابته المشار إليها.وتم بإرشاده ضبط زجاجة بها آثار لسائل البنزين بمسكنه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.