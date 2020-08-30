مايا مرسى تستقبل «مكرم» ومجموعة من الدارسين بالخارج غدًا

تستقبل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة غدًا الاثنين، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج يرافقها مجموعة من شباب المصريين الدارسين بالخارج بهدف التعرف على دور الدولة فى دعم قضايا المرأة المصرية.يذكر أن هذه الزيارة تأتي فى إطار سلسلة من الزيارات التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج بهدف السعي الدائم إلى خلق حالة من التواصل المستمر بين الدولة وأبنائها في الخارج ولتعزيز انتمائهم بوطنهم الأم، وتشجيع أبنائنا في الخارج على الاطلاع على أهم الإنجازات وجهود التنمية الجارية على أرض الوطن.