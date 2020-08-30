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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 8 آلاف مواطن ضمن «100 مليون صحة» بالمنيا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:22 م
مديرية الصحة بالمنيا
مديرية الصحة بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تواصل أعمال الكشف وتقديم الخدمات الصحية للمرضى وصرف الأدوية بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية، بالمراكز الطبية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة على مستوى المحافظة، في إطار حرص الدولة على تفادي وجود مضاعفات خطيرة ناتجة تلك الأمراض، وذلك خلال حملة 100 مليون صحة ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين، من عمر 18 عاما فأكثر، استكمالا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، حيث تم توقيع الكشف وصرف أدوية لـ8064 مواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة منذ بداية الحملة في 172020.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، مناشدًا أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز طبي، أو أماكن تمركز العيادات المتنقلة لمتابعة حالاتهم وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف مدير الرعاية الأساسية، أنه تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فني الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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