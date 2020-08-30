مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة في تبادل لإطلاق النار مع الأمن العام

لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية في أسيوط.وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، اختباء 4 عناصر شديدة الخطورة بقرية العقال القبلى دائرة مركز البدارى بأسيوط، لاثنين منهم معلومات جنائية.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى وصول القوات بالقرب من مكان اختبائهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف.وأسفر التعامل عن مصرع 3 من العناصر الإجرامية إثر إصابتهم بأعيرة نارية، وإصابة أحدهم بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ووفاته فى وقت لاحق متأثرًا بإصابته، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية و5 خزن- 120 طلقة من ذات العيار- 2 دانة- تليسكوب قناصة).وبتمشيط المنطقة محل التعامل عُثر على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (10 فرد محلى- مسدس وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.