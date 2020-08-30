القوى العاملة تبدأ حصر 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين الجديدة

تنظم وزارة القوى العاملة حاليا ورشة عمل لمجموعة من العاملين بوحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، للتدريب على تفعيل الآليات الجديدة لرعاية تلك الفئة، وتنفيذ خطط الوزارة للقيام بحملات لحصر العمالة غير المنتظمة ميدانيا بمواقع العمل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الكاملة صحيا واجتماعيا بالاشتراك مع كل جهات الدولة.وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعمال ورشة العمل، كاشفا عن قيام الوزارة بتنفيذ حملات بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بهدف تسجيل تلك العمالة ميدانيًا بمواقع العمل، وإصدار شهادات قياس مستوى مهارة، فضلًا عن تراخيص مزاولة الحرفة تمهيدًا لإجراء تعديل المهنة ببطاقات الرقم القومي لكل عامل غير منتظم.وأشار الوزير إلى أنه تم تسليم أعضاء مجموعة العمل المشاركين في الورشة جهاز تابلت، وتم تدريبهم على طرق التسجيل للعمالة بمواقع العمل.ولفت الوزير إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل بمشاركة قطاع الأحوال المدنية للبدء في حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بمدينة العلمين الجديدة والذي يبلغ عددهم حوالي 60 ألف عامل لحصرها ووضع خريطة كاملة لهم بدءًا لرعايتهم كعينة من إجمالي العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وكنوع من الجذب لغيرهم من العمالة التي تخشى عمليات الحصر وتتهرب منها.وأكد أهمية توفير سبل الرعاية والتأمينات الاجتماعية لهذه الفئة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية والتي ستقوم بدورها في تغيير مهن هؤلاء العمال على بطاقة الرقم القومي كخطوة أساسية في بداية تحديد تلك الفئة من أجل رعايتها، يتوفر من خلالها قاعدة بيانات سليمة يمكن الاعتماد عليها، لنخرج بمشروع قومي في النهاية كمجموعة عمل واحدة، ليكون هناك مردود جيد لدى المجتمع تجاه الدولة.وتمنى الوزير التوفيق للعاملين على الجهد الذي سيقومون به في هذا، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة يومية لتنفيذه، وسيتم التواصل مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي كل فيما يخصه لتذليل المعوقات، وإيمانًا بأن ذلك العمل لن يظهر بالشكل اللائق إلا من خلال التكاتف بين كافة الجهات المعنية.