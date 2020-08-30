465 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا والإجمالي 13423

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 13423 مصابا حتى الآن.وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه استلم (2241) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية، وكانت النتائج: تسجيل عدد (1776) عينة سالبة، وعدد (465) عينة موجبة مفصلة إلى عدد (267) حالة جديدة، وعدد (198) حالة مخالطة.وأشار المركز لتسجيل 77 حالة شفاء، وعدد 1 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 13423، بينها 11781 حالة نشطة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1410 حالات، والوفيات 232 حالة.