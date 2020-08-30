حبس تاجر مخدرات ضبط بـ40 طربة حشيش بالإسماعيلية

أصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق لاتجاره في مخدر الحشيش.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط متهم وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته لمخدر الحشيش لبيعه لعملائه المدمنين، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.