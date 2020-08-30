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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ40 طربة حشيش بالإسماعيلية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:49 ص
حشيش
حشيش
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق لاتجاره في مخدر الحشيش.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط متهم وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته لمخدر الحشيش لبيعه لعملائه المدمنين، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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