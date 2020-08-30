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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بيع 6 محال تجارية في مزاد علني ببني سويف الجديدة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:48 ص
مزاد علني ببني سويف
مزاد علني ببني سويف
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم بيع 6 محال تجارية بالأسواق التجارية بمناطق "إبني بيتك 2" والإسكان الاجتماعي والحي الرابع وموقف الحي الثاني، وذلك في مزاد علني.

وأوضح عبدالرحمن، أن أسعار بيع المتر المربع للمحال تراوحت بين 9 آلاف و26 ألف جنيه، مؤكدًا أنه تم عقد جلسة المزاد العلني بحضور ممثلي الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الشفافية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال التي تم بيعها بأنشطة متنوعة وبمساحات مختلفة لتلبية احتياجات المدينة، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

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