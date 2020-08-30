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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنيا تواصل «100 مليون صحة» للعناية بالمرأة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:19 م
100 مليون صحة
100 مليون صحة
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لدعم صحة المرأة بجميع مراكز المحافظة، والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض الغير سارية "السكر، الضغط، السمنة" للسيدات من عمر 18 سنة فأكثر، حرصا من الدولة على الارتقاء بصحة السيدة المصرية.

من جهته، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات التوعية الصحية للإناث وللسيدات من سن 18 عامًا فما فوق وكذلك التوعية عن الفحص الذاتي للثدي، مضيفًا أنه يتم الكشف عن الأمراض غير السارية وإجراء تحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس الضغط وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وذلك من خلال أطقم طبية مدربة، كذلك يتم تقديم جميع الخدمات من الفحوصات والعلاج بالمجان، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة من خلال المبادرة تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

وفي نفس السياق، واصلت مديرية الصحة تنظيم حملات مرورية على الوحدات الصحية بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور على المنشآت الصحية لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بقرية الطيبة بمركز سما لوط، وعمل مراجعه شاملة لكل أعمال الوحدة من جميع الإدارات الفنية، وتم الاجتماع بالعاملين لمناقشة ومتابعة أعمال الوحدة.

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