أسرة مريض توفي بكورونا تعتدي على طاقم مستشفى السنطة

شهد مستشفى السنطة العام في محافظة الغربية والمخصص ضمن مستشفيات استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حالة تعد من قبل أسرة مريض توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد على طاقم مدير المستشفى بالأيدي وبالأسلحة البيضاء.وأكد مصدر داخل المستشفى، أنه تم التعدى على مدير المستشفى، سامي سلامة، بالضرب بعد إعلان خبر وفاة أحد المرضى المحجوزين داخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث اعتدى أفراد الأسرة الذين جاءوا لتسلم جثمانه عليهم وأحدثوا تلفيات.وعلى الفور تم الاتصال من قبل مدير المستشفى، والتمريض بمأمور قسم شرطة السنطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.